André Weiss Trio

Das Spiel des Pianisten André Weiss ist von einer persönlichen, klaren Sprache geprägt. Seine musikalische Handschrift greift die Wurzeln dieser Musik auf und führt sie mit eigenen Ideen und Vorstellungen weiter.

In den letzten Jahren hat er sich eine starke Reputation erspielt. Konzerte und Tourneen mit Eric Alexander, Benny Benack III, Ralph Moore führten ihn auf Bühnen in ganz Europa sowie auf drei Kontinenten.

Das Trio wird hochwertig ergänzt durch Géraud Portal (Bourges/Brüssel) und Xaver Hellmeier (München). Beide sind international tätig.

Gemeinsam spielt die Formation Eigenkompositionen von André Weiss und ausgewähltes Repertoire. Improvisation und Interaktion prägen die Musik. Offenheit, Flexibilität und ein ausgeprägtes Gefühl für Swing bilden die Grundlage. In dieser Besetzung entsteht ein Programm mit breiter musikalischer Perspektive, das sich im Spiel entfaltet.

Besetzung: André Weiss (p); Geraud Portal (b); Xaver Hellmeier (dr)