Andre Bernovski / Quartetto Brioso

Bernovski vereint in seinem Spiel die Tiefe des Ostens, die Leidenschaft des Südens und die Eleganz des europäischen Stils.

Mit dem Programm „La Vida Breve“ erklingen Werke der klassischen Gitarrenliteratur in neuen, fein nuancierten Arrangements für Gitarre und Streichensemble. Die Musik führt durch Spanien und Lateinamerika und ist geprägt von farbigen Klangbildern, rhythmischer Lebendigkeit und stillen Momenten der Melancholie. Werke von Albéniz, Villa-Lobos, de Falla und anderen Meistern fangen das südli-che Lebensgefühl ein. Der Gitarrist Andre Bernovski stellte Auszüge dieses Programms bereits im vergangenen Jahr gemeinsam mit der Jungen Philharmonie Rhein-Neckar auf einer Konzertreise nach Frankreich und Spanien vor. In diesem Konzert ist „La Vida Breve“ nun zusammen mit dem Quartetto Brioso in kammermusikalischer Besetzung zu erleben.