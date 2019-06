André Rieu: Maastricht Konzert 2019

Einer der beliebtesten Live-Künstler der Welt, der Walzerkönig André Rieu, bringt auch in diesem Jahr wieder sein legendäres Maastrichter Konzert auf die Kinoleinwand. In diesem Jahr dreht sich alles rund ums Thema Tanzen, denn der Walzer war seit je her eine starke Inspiration für die Karriere des berühmten Musikers. Begleitet wird André Rieu hierbei von berühmten Sopranen, den Platin-Tenören, dem Johann Strauss Orchester sowie vielen weiteren besonderen Gästen.

Genre: Konzert

Produktionsland: Niederlande

Produktionsjahr: 2018

Dauer: 145 Minuten