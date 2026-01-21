Andrea Berg in der Hazienda

Sonnenhof Aspach Am Sonnenhof 1, 71546 Aspach

Freuen Sie sich auf eine ganz besondere Karnevalsausgabe im Sonnenhof! Am Rosenmontag verwandelt sich unsere Eventlocation Hazienda in ein buntes Meer aus Konfetti, Musik und guter Laune. 

Und mit dabei: Andrea Berg! Als echte Rheinländerin ist der Karneval für sie mehr als nur ein Fest – er ist Herzenssache.

Erleben Sie ein stimmungsvolles Live-Konzert, bei dem Andrea Berg mit ihren Superhits für eine unvergessliche Party sorgt. Nach dem Konzert gibt es die Gelegenheit zu einem persönlichen Erinnerungsfoto mit Andrea – ein besonderes Andenken an einen ganz besonderen Abend! Im Anschluss zieht die Feier weiter in die Clubbereiche des Sonnenhofs, wo der Rosenmontag bei Partyhits und mitreißender Stimmung weitergeht.

Info

Sonnenhof_Aspach.png
Sonnenhof Aspach Am Sonnenhof 1, 71546 Aspach
Konzerte & Live-Musik
Google Kalender - Andrea Berg in der Hazienda - 2026-02-16 21:15:00 Google Yahoo Kalender - Andrea Berg in der Hazienda - 2026-02-16 21:15:00 Yahoo Outlook Kalender - Andrea Berg in der Hazienda - 2026-02-16 21:15:00 Outlook iCalendar - Andrea Berg in der Hazienda - 2026-02-16 21:15:00 ical

Tags