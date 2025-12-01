Die besinnliche Jahreszeit liegt Andrea Berg sehr am Herzen, und ihr Konzert am Donnerstagabend verspricht wie jedes Jahr ein ganz besonderes Erlebnis zu werden.

Unter dem Motto "Dezembernacht" wird sie weihnachtliche Atmosphäre verbreiten. Genießen Sie ein zauberhaftes Konzert mit ihren Hits und den schönsten Liedern aus ihren beiden Weihnachtsalben! Nach der Vorstellung nimmt sich Andrea Zeit für persönliche Fotos, bevor im Club Sonnenhof die After-Show-Party startet. Feiern Sie und lassen Sie sich von der festlichen Stimmung mitreißen!