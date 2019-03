Andrea Bongers "gebongt"

Andrea Bongers ist ein wahres Multitalent:sie ist Kabarettistin, Sängerin und Puppen-spielerin. Im Gepäck hat sie ihre vielen Puppen, denen sie auf der Bühne Leben einhaucht.Mit und ohne Puppen singt und spielt sie über ihre Erfahrungen als Mutter, Pädagogin, Frau, Musikerin und Puppenspielerin.Wer Puppentheater als Kinderkram abstempelt, kennt Andrea Bongers nicht. Denn die Powerfrau versteht sich bestens darauf, hintergründige Puppencomedy mit intelligentem Frauenkabarett und satirischen Songs zu verbinden. In atemberaubender Geschwindigkeit springt sie zwischen den unterschiedlichen Figuren hin und her. Die Verbindung von perfektem Puppenspiel und nachdenklichem, cleverem Humor hat Andrea Bongers schon längst zu großer Bekanntheit verholfen.Genießen Sie das mitreißende Programm dieser Ausnahmekabarettistin und lassen Sie sich in die Welt der verrückten Puppen entführen. Unterhaltung der Extraklasse - garantiert!