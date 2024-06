Ausstellung "Die fabelhaften Abenteuer von Lurchi und Mecki"

Die Salamander Schuhfabrik und die Zeitschrift HÖRZU haben in den 1930er und 1940er Jahren Kinder und deren Eltern raffiniert mit süßen Tiermaskottchen an die Marke gebunden. Die beiden Werbeikonen Lurchi, der schuhetragende Salamander, und Mecki, der abenteuerliche Igel, waren allseits bekannt und ihre Abenteuer und Reisen in Buchform ein Verkaufsschlager.

Folgen Sie Lurchi und Mecki durch fabelhafte Welten und erleben Sie ihre Abenteuer in dieser kulturhistorischen Ausstellung mit zahlreichen Mitmach-Stationen.