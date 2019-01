Mit: Andrea Neumann / Sabine Ercklentz / Ute Wassermann

Fragile, wie unter der Lupe vergrößerte Geräuschtexturen stehen neben "walls of noise" ...

Seit Jahren arbeiten Andrea Neumann, Sabine Ercklentz und Ute Wassermann in unterschiedlichen Konstellationen experimenteller Musik zusammen. Nun formieren sie sich neu als Trio. Bei ECLAT gibt N.E.W. an drei aufeinanderfolgenden und -aufbauenden Abenden sein Debüt.