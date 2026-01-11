Andrea Sawatzki, eine der bekanntesten deutschen Schauspielerinnen, begeistert nicht nur auf der Leinwand, sondern auch als Autorin. Mit ihrem neuen Roman Biarritz legt die SPIEGEL-Bestsellerautorin eine bewegende Mutter-Tochter-Geschichte vor, die von Konflikten, Versöhnung und der Suche nach Nähe erzählt – mit all den Emotionen, die das Leben schreibt.

Seit Jahren lebt Emmi im Altersheim. Längst hat sie zu sprechen aufgehört – und kommuniziert nur noch mit ihrer Freundin Marianne, ebenfalls Bewohnerin des Heims. Ihre Tochter Hanna scheint Emmi dagegen kaum wahrzunehmen, vielleicht lehnt sie sie sogar ab, das ist nicht so genau zu sagen.

Liegt es an mangelnder Zuwendung der Tochter, sind es die unentwirrbaren Verstrickungen aus Schmerz und Schuld? In einem Akt der beiderseitigen Erlösung beschließt Hanna, mit Marianne und ihrer Mutter einen letzten großen Ausflug zu machen.

Mit Biarritz setzt Andrea Sawatzki ihr erzählerisches Talent eindrucksvoll in Szene. Nach dem Erfolg von Brunnenstraße widmet sie sich erneut den feinen Zwischentönen familiärer Beziehungen – ein Roman voller Intensität, Wärme und leiser Ironie. Ihre einzigartige Erzählkunst macht aus Alltäglichem große Literatur, voller Herz und Menschlichkeit.

Andrea Sawatzki wird Biarritz auf einer exklusiven Lesereise präsentieren. Dabei gibt sie nicht nur Einblicke in die Entstehungsgeschichte des Buches, sondern liest auch ausgewählte Passagen. Mit ihrer einzigartigen Bühnenpräsenz und charismatischen Erzählweise macht sie jede Lesung zu einem unvergesslichen Erlebnis.