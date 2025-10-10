Frech, politisch und hochaktuell: Frau Volk besteht neue Abenteuer zwischen Digitalisierung, Leitbildwandel und Kaffeeküche.

Wieder dabei: Drachen-Doris, Schlitzohr Meierchen, Bio-Susanne und Azubi Jason-Patrick.

Plötzlich heißt es wieder „Alle Mann an Bord“ – das Aus des Homeoffice droht. Was früher ‚ALLTAG‘ war, heißt heute ‚TEAMTAG‘ – und das wieder vier Mal die Woche.

Sofort stehen alle „Auf Störung“ – der Kaffeeautomat, die Kollegen aus dem Homeoffice und erst recht die neuen Inhaber aus den USA. Zwischen Mitarbeiterbenefits, Coachings und der verwaisten Kantine übt Marketing-Mitarbeiterin Volk ‚Tabu spielen‘ mit der deutschen Sprache. Finden Sie fünf Worte um einen Begriff zu umschreiben. Da helfen nur tief in die Hose atmen und eine Stippvisite beim gesunden Menschenverstand. Den repräsentiert Hausmeister Günter Pawlowski, der in buddhistischem Langmut im Lager an seinem Moped schraubt.

Doch da droht eine neue Herausforderung: Eine Messe, im Team, nachhaltig und nüchtern! Was tun, wenn die Oberbosse aus den USA überraschend einschweben, der VW-Bus des Gummienten-Stöpselmanns die LKW- Zufahrt versperrt und sich Bio-Susanne auf den VIP-Parkplatz geklebt hat?

Andrea Volk gelingt die geniale Gratwanderung zwischen Kabarett und Comedy. Kein Abend ist wie der andere.

Einlass: ab 18:30 Uhr

Vorverkauf: Buchhandlung Doll, Bücherland Sinsheim, Tourist-Info und über eventimlight

Ermäßigungsberechtigt sind: Schüler & Studenten, Azubis, Bufdis, Helfer im freiwilligen Sozialen Jahr und Schwerbehinderte gegen Vorlage eines gültigen Ausweises.