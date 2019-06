Andreas Bourani Mercedes-Benz Konzertsommer 2019 Alexa Feser

Andreas Bourani

Nach seiner überaus erfolgreichen Tour im Jahr 2016 und den großen Open Air Shows im Sommer 2017 hat sich Andreas Bourani für zwei Jahre eine Live-Pause gegönnt.

Jetzt meldet sich der Sänger mit ausgewählten Konzertterminen im Zuge seiner „Im Sommer 2019 Tour" zurück, erneut unter freiem Himmel.

Nach zwei Studioalben, der Hymne „Auf Uns" , einer weiteren No.1 Single mit „Astronaut" zusammen mit Sido, sowie zahlreichen Auszeichnungen, u. a. 1Live Krone, Echo und Bambi, ist Andreas Bourani in der Liga der großen deutschen Popsänger angekommen. Zu Recht - seine herausragende Stimme und tiefgehenden Texte begeistern Fans und Kritiker gleichermaßen. Vor allem auch seine Qualitäten als Musiker und Entertainer, die perfekt eingespielte Band und eine faszinierende Lichtshow machen jedes Konzert von Andreas Bourani zu einem unvergesslichen Erlebnis. Im Sommer 2019 wird er vor eindrucksvollen Kulissen unter freiem Himmel zu sehen sein. Seinem Publikum wird im Rahmen dieser Tour erstmalig und exklusiv neues Songmaterial präsentiert.

---

Kostenfreier Eintritt in das Mercedes-Benz Museum bei Vorlage des Konzerttickets vom 04.07. - 07.07.2019, vor und nach dem Konzertsommer 25% Rabatt auf den Eintrittspreis.

Das Konzert von Andreas Bourani im Rahmen des Konzertsommers 2019 am Mercedes-Benz Museum in Stuttgart wird veranstaltet von der Chimperator Live GmbH in Zusammenarbeit mit Four Artists GmbH und 0711 Livecom GmbH.