Andreas Feith Quartett

"Surviving Flowers" ist sowohl der Titel der Debut-CD also auch der Name des aktuellen Quartetts von Andreas Feith. Der Pianist mit Wurzeln im Saarland lebt seit einigen Jahren in Nürnberg und ist einer der gefragtesten Jazzmusiker Süddeutschlands. Mit "Surviving Flowers" hat er ein hat Album vorgelegt, das zwar im zeitgenössischen Jazz zuhause ist, aber viele Freiräume eröffnet für die eigenen rasanten Pianoparts, vor allem aber auch für die Mitspieler.

Der Echo-Jazz-Preisträger Lutz Häfner brilliert nicht nur auf der CD, er ist auch prägend für den Livesound der Band. Mit dabei auch die europaweit agierenden Martin Gjakonovski am Bass und Schlagzeuger Silvio Morger. Andreas Feith ist „ein Wegbegleiter, der zum Wegweiser wird“ – schreiben die Nürnberger Nachrichten. Eine dieser wegweisenden Begegnungen ist Feiths ganz aktuelle Duo-CD "What‘s new?" zusammen mit dem Saxofonisten Markus Harm.

Dieses jüngste Feith-Album war Album der Woche beim NDR und ist für den Preis der Deutschen Schallplattenkritik nominiert. "Surviving Flowers" verspricht also jede Menge Abwechslung und erzählt Jazz-Geschichten zwischen improvisationsstarkem Postbop und lyrischer Innigkeit.

Andreas Feith – Piano

Lutz Häfner – Tenorsaxofon

Martin Gjakonovski – Kontrabass

Silvio Morger – Schlagzeug