Vier Jahre hat der ehemalige Sänger von SEA + AIR an seinem Debütalbum „Eral Fun“ gefeilt. Die multiinstrumentale Spielfreude und das epochale Songwriting, mit denen er nicht nur Indie-Hits wie "Do Animals Cry?" oder "The Heart Of The Rainbow" schrieb, sondern auch das Genre „Ghost-Pop“ erfand, entwickelt er hier konsequent weiter.

„Aus künstlerischer Sicht kam der Lockdown für mich zur richtigen Zeit“, sagt er. “Durch verschiedene persönliche Krisen war ich mit dem Mich-Selbst-Hinterfragen schon durch, als diese Themen plötzlich alle betrafen.“ So konnte Daniel Benyamin den Moment des Aufatmens und den Stillstand kombinieren und sich monatelang, losgelöst von jeglichem Druck von außen seiner Neuerfindung und „Eral Fun“ widmen.

So entstand ein Album, das sowohl die Leichtigkeit als auch die Melancholie von Rückbesinnung und Weiterentwicklung in sich trägt. Jetzt, am Ende der Pandemie, wird es Kunstwerke wie dieses brauchen, die auf inspirierende Weise immer wieder an die in der Krise entstandenen Vorsätze erinnern.

Für Daniel Benyamin war es auch an der Zeit, sich wieder ein eigenes Genre auszudenken. Er nennt es „Naive Music“. Gelungen ist ihm ein eigenständiges wie eingängiges Album. Sowohl das für all seine Projekte typische Dreieck Melodie, Rhythmus und Atmosphäre, als auch die elementarsten inhaltlichen Themen werden mit neu gefundener emotionaler Wucht und Tiefe behandelt.

Passend dazu spielt sein langjähriger musikalischer Partner Zar Monta Cola live Schlagzeug, Bass und diverse Tasteninstrumente gleichzeitig. Er war neben diversen gemeinsamen Projekten (z.B. Jumbo Jet) in der letzten Dekade in über 40 Bands aktiv. Die beiden heben die Multiinstrumentalität von Sea + Air auf eine neue Ebene und klingen als Duo wie ein kleines Orchester. Es ist kein Kreis der sich schließt, sondern eine Aufwärtsspirale, die sich in die nächste Runde schraubt.