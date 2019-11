Glam and the Glitters

Eine fröhliche Mischung aus Rock’n’Roll, Pop und Avantgardekunst mit Hang zum Schrillen, Komischen und Provokantem. Das alles war Glamrock. Coole Jungs aus England denen Pop zu „brav“ und Hardrock zu „seriös“ war und die Songs geschrieben haben, die uns heute – wenn sie denn im Radio laufen – noch immer ein Grinsen aufs Gesicht zaubern. Diese hippen Rocker wussten Anfang der 1970er Jahre noch nicht mal was ein Schmerbauch ist!

Heute sind wir da alle etwas klüger! Mit Glam & the Glitters kommt diese Musik, die auch nach fast 40 Jahren noch ganz ohne Schmerbauch ist, auf die Bühne zurück. Hier werden Songs, die vor Energie und Lebensfreude nur so strotzen, die manchmal ganz simpel und dann wieder vertrackt und im wahrsten Sinne des Wortes „abgespaced“ sind, mit vollem Einsatz zelebriert. Hier gehen Party und Rock´n Roll nochmal ganz ohne Drugs (the sex is an optional feature) ab. Hier kann man Schwoofen, Mitsingen, Mitgröhlen oder einfach „The good old times“ Revue passieren lassen.