Jealous Coverrock und mehr

× Erweitern Jealous Jealous

Es war einmal eine Band, die ganz anders sein wollte als die anderen Bands um sie herum. Eine, die nicht spielen wollte, was alle anderen Bands spielten. Diese Band war auch ein bisschen neidisch auf den Erfolg, den andere Bands mit ihren Coversongs hatten. Deshalb nannte sich die Band Jealous? und schrieb ihre Songs selbst. Und weil die Songs voller Leidenschaft und Energie waren, hatte die Band damit Erfolg und erspielte sich in der Region rund um Heilbronn eine treue Fanbase.

Das war in den 90ern. Keiner hätte damals geglaubt, dass die fünf Musiker ihre Songs auch noch 20 Jahre danach live spielen würden. Am wenigsten die fünf Musiker selbst. Genau das tun sie aber. Clarissa, Gessi, Matze, Max und Sascha sind ihrer Sturm-und-Drang-Zeit zwar längst entwachsen, aber ihre Songs spielen sie nach wie vor mit der gleichen Leidenschaft und Hingabe wie damals, als sie zwischen Hohenlohe und Stuttgart unterwegs waren und Festivalbesucher mit Songs zwischen Folkrock und Hardrock in ihren Bann zogen.Clarissa Sander – Gesang, Matthias „Gessi“ Gessler – Bass, Gesang, Martin Mack – Gitarre, Gesang, Matthias Stolla – Gitarre, Gesang, Sascha Jakob - Schlagzeug