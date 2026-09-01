Andreas Gabalier

Zum Unplugged Jubiläum im Herbst 26 auf Tour
Zum Greifen nah in den schönsten Konzertsälen Intimes Akustik Live-Setting mit Band und Streichern
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Liederhalle Stuttgart Berliner Platz 1-3, 70174 Stuttgart
Konzerte & Live-Musik
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