Eduard Mörike wurde am 8. September 1804 in Ludwigsburg geboren und starb am 4. Juni 1875 in Stuttgart.

Zum 150. Todestag des Dichters präsentiert Andreas Hackenberg einen späten Debütroman mit dem Titel “Mörike, unter anderem...”.

Im Literatur-Milieu von Ludwigsburg, seinem eigenen und Mörikes Geburtsort, siedelt Verleger und Antiquar Hackenberg die Liebeswirren des Mörike-Fans Edi an. Mörike gilt als einer der großen deutschsprachigen Lyriker und gehört zu den eigenwilligsten Erzählern des 19. Jahrhunderts. Zu den bekanntesten Gedichten gehören: “Er ist’s” und “Septembermorgen”.

Andreas Hackenberg, ebenfalls in Ludwigsburg geboren, arbeitete von 1978 bis 2024 in der Buchbranche, betrieb zusätzlich

einen eigenen Verlag mit angeschlossenem Antiquariat. Er verfasste zahlreiche Texte fürs Kabarett sowie für Stadtmagazine in

Stuttgart und Ludwigsburg.