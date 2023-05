Der in Pappenheim lebende Reiseleiter und Autor von Reiseführern dokumentiert in dem Fotovortrag den Verlauf der Altmühl von der Quelle bei Rothenburg ob der Tauber bis zur Mündung in die Donau in Kelheim.

Er gibt Einblick in geologische, kulturelle und touristische Aspekte und würzt die Informationen mit seinen Erlebnissen eigener Erkundungstouren. Tipps für neue Ausflugsziele in der Heimat sind automatisch inbegriffen.