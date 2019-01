Andreas Henneberg im Kowalski - Support Saschko

Mr. Output ist wieder da. Hallo Andreas Henneberg, schön dich wieder im Kowalski zu sehen, immerhin läuft dein Zeug, egal ob solo oder als The Glitz oder Hennon bei uns im Laden rauf und runter.

Der geborene Berliner zählt zu den produktivsten Künstlern überhaupt in der elektronischen Szene und hat gefühlt schon auf jedem bekannten Label (Get Physical, Toolroom, etc) dieser Welt einen Tune rausgebumst. Und hat mit SNOE, Voltage Cascandy noch eigene Plattformen am Laufen. Mehrere! Da hat sich in den letzten 20 (!) Jahren was angesammelt und Andreas Henneberg fährt für diesen Arbeitseifer längst die verdiente Ernte ein und tourt mit seinem funktionalem Tech-House-, Minimal- und Techno-Gebräu durch die Welt. Heute Costa Rica, morgen Hawaii, it never rains in Hennes‘ Life und wenn man dann noch im Kowalski landet, ist die Welt sowieso in Ordnung.

Einlass ab 21 Jahren

Line-up

Andreas Henneberg (SNOE / Heinz Music / Desert Hearts / Berlin)

Saschko (Kowalski Musik)