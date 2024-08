Andreas Kümmert & Band

Andreas Kümmert ist Der Blues-, Rock Sänger aus Deutschland.

Andreas Kümmert zerschmettert die Vorstellung dessen, was ein Popstar zu tun und zu sein hat. Der 37-jährige Gemündener ist geschult am Blues, Rock und Soul einer längst vergangenen Zeit – getragen von einer einzigartigen Stimme. Andreas Kümmert war noch nicht geboren, als seine Vorbilder Bob Dylan, Richie Havens, Frank Zappa, Sly Stone, Jim Morrison oder Ray Charles ihre künstlerische Hochzeit erlebten. Trotzdem transportiert er das Gefühl jener Ära wie kaum ein anderer. Vermeintliche Gegensätze zwischen „schwarzer” und „weißer” lösen sich in purer Seelenmusik auf, sobald er ein Mikrofon zur Hand nimmt.