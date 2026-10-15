Andreas Kümmert & The Electric Circus

A.LIVE! Tour 2026.

Ein Leben, das atmet, eine Stimme, die es erzählt. Mit neuem Doppel-Live-Album im Gepäck – 2026 wieder auf großer Tournee. 2013 gelingt Andreas Kümmert der Durchbruch. Mit seinem Trademark-Song „Simple Man“ gewinnt er die TV-Show „The Voice Of Germany“.

Seitdem ist er durch diese einzigartige Stimme, einer beeindruckenden Blues-Gitarre und seine zeitlosen Songs längst über dieses Stigma hinausgewachsen. Und im Gegensatz zu den meisten Teilnehmern derartiger TV-Formate, nach wie vor konstant erfolgreich. Das neue Best Of / Live-Album A.LIVE! erscheint im NOVEMBER 2025.