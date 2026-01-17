Andreas Kieling: Mein Leben mit den wilden Tieren

Mit Andreas Kielings Auftritten taucht sein Publikum mit ihm ein in die Welt der Tiere. Für seine neue Tour 2026 „Mein Leben mit den wilden Tieren“ hat der bekannte Fotograf und Dokumentarfilmer erneut atemberaubende Begegnungen mit Grizzlys, Eisbären und anderen Wildtieren eingefangen und daraus eine fesselnde Show geschaffen, die Natur hautnah erlebbar macht. Sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets für Andreas Kieling live!

Egal, ob in der großen, weiten Welt oder mitten in der Heimat: Die Kamera ist immer dabei, damit er seine Faszination für Natur und Naturschutz in der Welt festhalten kann. Als einer der bekanntesten Tierfilmer Deutschlands lässt Andreas Kieling das Publikum regelmäßig an seinen Expeditionen teilhaben.

Andreas Kieling wurde 1959 in Gotha geboren und floh mit 16 Jahren aus der DDR. Nach seiner anfänglichen Tätigkeit als Seemann, die ihn um den gesamten Globus führte, absolvierte er eine Ausbildung zum Berufsjäger. Zu Beginn der 90er-Jahre startete er mit der Naturfotografie und dem Drehen von Dokumentarfilmen. Diese Tätigkeiten führen ihn bis heute an die schönsten und entlegensten Orte der Erde. Für Sie hält er die atemberaubende Vielfalt der Natur in Form von Filmen, Büchern und Fotografien fest – und ist für die damit verbundene Öffentlichkeitsarbeit mehrfach mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden.

Andreas Kieling nimmt sein Publikum mit seinen Vorträgen mit auf eine Abenteuerreise, die Sie so schnell nicht vergessen werden. Lassen Sie sich von spannenden Aufnahmen begeistern und erleben Sie den Planeten Erde aus einer ganz anderen Perspektive.