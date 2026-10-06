In „Schöne Bescherung!“ stellt Andreas Langsch sich der alles entscheidenden Frage: Wie übersteht man Weihnachten mit der ganzen Familie, ohne dabei den Verstand zu verlieren?
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Das Palatin Ringstrasse. 17-19, 69168 Wiesloch
Theater & Bühne
Das Palatin Ringstrasse. 17-19, 69168 Wiesloch
In „Schöne Bescherung!“ stellt Andreas Langsch sich der alles entscheidenden Frage: Wie übersteht man Weihnachten mit der ganzen Familie, ohne dabei den Verstand zu verlieren?
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