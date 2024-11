Andreas Müller - Tour washatterdann?

DIE NEUE SWR3 LIVE-COMEDY-TOUR 2024/25

ANDREAS MÜLLER - washatterdann?

werisserdann?

Andreas Müller ist zurück — der SWR3 Stimmenimitator vieler deutscher Politiker, sowie fast aller Sport- und Showgrößen geht wieder auf Tour in SWR3 Land. Mit dabei sind natürlich auch seine neuen SWR3 Tierdocs mit der täglichen Frage washatterdann? sowie weitere aktuelle Gags und Persönlichkeiten.

wasmachterdann?

In seinem »echten Leben« ist Andreas Müller Comedychef bei SWR3 und produziert Comics für das Radioprogramm. Nach seinen Kult-formaten wie Feinkost Zipp, Die Lallers oder Jogis Jungs hat er in der jüngsten Ver­gangenheit mit Comedy-Serien wie Karls coole Corona-Kniffs oder den SWR3 Tier-docs für viele Lacher gesorgt. In aktuellen Spaßumlagen nimmt er zudem genauso treffend Robert Habeck wie Olaf Scholz aufs Korn und behandelt täglich aktuelle Themen mit dem nötigen Augenzwinkern.

washatterdann?

ist das neue Solo-Programm von Andreas Müller. In seinem LIVE-Bühnenprogramm parodiert er wieder, er politisiert, karikiert, abstrahiert und musiziert — stets aktuell, schnell, virtuell und virtuos. Freut Euch auf ein spezielles SWR3 Live-Event mit viel Wortwitz, viel Multi, viel Media, viel Musik, aber ohne Tanz.