Andreas Müller ist die Leihstimme aller deutschen Bundeskanzler, die Zweitstimme fast aller Fußballgrößen und die Vertretung der größten Sänger und sonstiger Mediengrößen. Er hat Radio-Kultcomedys wie „Feinkost Zipp“ oder „Jogis Jungs“ geschaffen und hat als Lauterbach bereits seit zwei Jahren Karls coole Corona-Kniffs drauf. In seinem LIVE-Bühnenprogramm parodiert der SWR3-Comedychef, er politisiert, karikiert, abstrahiert und musiziert – stets aktuell, schnell und virtuos. Die Veranstaltung ist eine Kooperation mit dem Verein der Freunde des Lions Clubs Kornwestheim. Aus den Erlösen des Abends werden Projekte für benachteiligte Kinder und Jugendliche in Kornwestheim unterstützt. Zusätzlich bieten Mitglieder des Lions Clubs ab 18 Uhr eine Bewirtung im Foyer des Festsaals an.