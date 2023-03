Andreas Nikolaus Franz „Tiefenlicht und Wechselwirkungen“

"In meiner Ausstellung möchte ich einen Einblick in die Welt des Phantastischen Realismus meiner Malerei geben. Kleine und große Formate in unterschiedlichen Techniken aus verschiedenen Jahren zeigen."

Skizzen und Intuition bilden die Grundlage für die Werke, die um die Bewusstwerdung des Themas „das Mysterium der Schöpfung“ kreisen. Die Bilder sollen in Frage stellen, verzaubern und bei ruhiger Betrachtung eine Flut innerer Bilder auslösen.

Die teilweise aufwendige Technik dient der Idee, nur so kann die Magie des Originals erlebbar werden. Vielschichtig und vieldeutig, eine Art Meditation. Dafür wandelt der Künstler seine Lebensenergie in Kunst um.