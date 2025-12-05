Andreas Obieglo – „Wasserzeichen“

„Obieglo“ ist das Soloprojekt des Songwriters, Multiinstrumentalisten und Bühnenkünstlers Andreas Obieglo. Mit dem Konzept-Album „Wasserzeichen“ präsentiert er sein neues instrumentales Werk.

Rhodes-Piano trifft auf handgemachte elektronische Texturen – das Instrumentarium ist reduziert. Doch der Raum, den Obieglo öffnet, ist tief und weit. Die Musik berührt im Innersten, erzählt von der Stille – und von ihrer Auflösung in Klang. Die Stücke stehen für sich und gleichzeitig in enger Beziehung zueinander – wie Kapitel eines größeren Ganzen. Mal meditativ fließend, mal pulsierend und weit, entsteht so ein musikalischer Zyklus: emotional, atmosphärisch, zeitlos. Andreas Obieglo verbindet klassische Melodik mit moderner Produktion, minimalistisch und klar, fast filmisch. Die melodischen Miniaturen nehmen das Publikum unmittelbar mit und enthüllen, je länger man hinhört, deren mystische Tiefe. So wie sich ein Wasserzeichen nur unter bestimmten Lichtverhältnissen offenbart und doch immer da ist, so bleibt auch diese Musik.