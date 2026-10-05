Was ist das Leben ? Zufall ? Witz, oder eben doch nur ein Geschäft ? Um diese Frage geht es Andreas Rebers aktuellem, mittlerweile 16. Soloprogramm.

Obwohl Rebers Kabarett nie wirklich aktuell, aber in der Regel seiner Zeit weit voraus ist, sollten wir es immer im Auge behalten. Rebers ist ein Mann mit Mutterwitz, viel Musik, überbordender Kreavität und strotzender Liebe für das Menschliche. Unwiderstehlich, mitreißend und scharf wie ein frisch geschliffenes Sushimesser geht er unbeirrbar seinen Weg durch unsere Republik. Rebers, der schon sämtliche Kabarettpreise in Deutschland und Österreich gewonnen hat , kommt zum 9. Mal nach Schwäbisch Hall.