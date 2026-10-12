„Rein geschäftlich: Bilanz“.

Was ist das Leben? Zufall? Witz? oder eben doch nur ein Geschäft? Um diese Frage geht es in Andreas Rebers‘ aktuellem Programm. Obwohl Rebers‘ Kabarett nie wirklich aktuell, aber in der Regel seiner Zeit weit voraus ist, sollten wir es immer im Auge behalten. Und jetzt ist er wieder unterwegs in einer Republik, die nicht mehr weiß, wohin mit sich. Dazu gibt es tanzbare Kapitalismuskritik, neue Parteien, nachhaltige Heiterkeit und eine klare Botschaft: „No pasaran!!!“. Den Rest erledigt die Tagespolitik.

„Seine wortgewaltige kabarettistische Präsenz mag manchem wie ein Relikt aus noch immer glorios nachhallenden Zeiten vorkommen, zu denen Hildebrandt, Jonas, Polt und Schramm noch Fernsehen gemacht haben.” (Pforzheimer Zeitung 30.10.2023)