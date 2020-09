Andreas Reichel: A Tribute to Charlie Parker

Am 29. August wäre Charlie Parker 100 Jahre alt geworden. Ihm zu Ehren präsentieren die vier Musiker aus Stuttgart, Mannheim und New York seine größten Hits und versteckte Schmuckstücke der Jazzgeschichte. Lassen Sie sich von der Energie seiner Kompositionen mitreißen und erleben Sie hautnah, wie unsterblich die Musik ist, welche Charlie Parker und Konsorten in den 40er und 50er Jahren aus dem Boden gestampft haben.

Bitte beachten Sie: Bei den Einzeltischen handelt es sich um Stehtische mit Barhocker auf der Empore.

Besetzung: Andreas Reichel (as); Nicolai Daneck (p); Jan Dittmann (b); Johannes Hamm (dr)