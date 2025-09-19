Wer glaubt, modernem Jazz fehle der Groove, der sollte sich das Andreas Reichel Quartett anhören. Andreas Reichel ist inzwischen fester Bestandteil der Stuttgarter Jazzscene. Er hat allerdings auch mal Informatik in Mannheim studiert. Dort traf er den Schlagzeuger Johannes Hamm und bestritt mit ihm zusammen sein erstes professionelles Jazzkonzert.

Wer glaubt, modernem Jazz fehle der Groove, der sollte sich das Andreas Reichel Quartett anhören. Andreas Reichel ist inzwischen fester Bestandteil der Stuttgarter Jazzscene. Er hat allerdings auch mal Informatik in Mannheim studiert. Dort traf er den Schlagzeuger Johannes Hamm und bestritt mit ihm zusammen sein erstes professionelles Jazzkonzert. Inzwischen bilden sie mit zwei weiteren langjährigen Freunden, André Weiß und Jan Dittmann ein perfekt eingespieltes Quartett. Inspiriert von Hardbop und Souljazz verspricht die Band ein Konzert voller Momente hoher Improvisationskunst kombiniert mit fesselndem Groove. Das Quartett begibt sich auf eine musikalische Reise zwischen zeitlos swingender Musik und inspirierenden Klängen der Gegenwart. Besetzung:Andreas Reichel - SaxophonAndré Weiß - PianoJan Dittmann - BassJohannes Hamm - Drums