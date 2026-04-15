Andreas Schaerer / Daniel Garcia (CH/ES)

Andreas Schaerer wird 1976 in Visp in der Schweiz geboren. Sein Duopartner Daniel García Diego ist zu einer der originellsten und einflussreichsten Stimmen der neuen Generation des spanischen Jazz geworden.

Andreas Schaerer verbringt seine Kinder- und Jugendjahre in Walliser Tälern, auf Alpen beim Schafe hüten, an der Berner Aare und in den Hügeln des Emmentals. Bereits in frühen Kindesjahren experimentiert er oft stundenlang mit seiner Stimme. Als junger Sänger tourt er bald weltweit intensiv mit verschiedenen eigenen Projekten. Allen voran mit seinem Sextett „Hildegard Lernt Fliegen“, im Duo mit Lucas Niggli, im Quartett „Out Of Land“ mit Emile Parisien, Vincent Peirani und Michael Wollny und mit der Band „A Novel Of Anomaly“ mit Kalle Kalima, Luciano Biondini und Lucas Niggli, mit denen er bereits auch bei ‚Jazz in der Dieselstrasse‘ ein atemberaubendes Konzert ablieferte. Schaerer ist versiert in diversen Stilrichtungen von aktuellem Jazz über zeitgenössische klassische Musik bis hin zum Hip Hop. Er ist mit zahlreichen Preisen dekoriert, angefangen mit dem ersten Preis des BMW World-Jazz Awards, bis hin zu diversen Jazz-Echos.

Daniel García wurde 1983 in Salamanca geboren. Während seines Studiums am Berklee College of Music in Boston des 1983 in Salamanca geborenen Daniel Garcia wurde er von herausragenden panamaischen Jazzpianisten Danilo Pérez unterrichtet. Garcías Erfolg ließ nicht lange auf sich warten: 2011 erhielt er den Preis für die beste Jazz-Performance in Berklee. In der Folge spielte er mit renommierten Musikern wie Arturo Sandoval, Greg Osby und Perico Sambeat. Es ist faszinierend zu hören, wie Garcías Musik mit den Kadenzen, Harmonien und Klangfarben der klassischen Musik funkelt und schimmert, dann aber unerwartet eine Flamenco-Wendung nimmt, sich in Jazz-Harmonien auflöst oder in eine kraftvolle Improvisation mündet.