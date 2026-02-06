Als ein windiger Aalener Unternehmer Polizeischutz von Hauptkommissar Lars Petersen fordert und ein Finanzberater tödlich zusammenbricht, weiß dieser noch nicht, dass ihn seine Ermittlungen an seine Grenzen bringen werden.

Bei den Ermittlungen stößt Petersen auf ein verschwundenes Basquiat-Gemälde, das in den Achtzigerjahren von vier Aalener Studenten in New York gekauft wurde und jetzt Milionen wert ist. Die Spur führt ihn von der Ostalb bis in die USA und ein Geflecht aus Intrigen, gescheiterten Beziehungen

und Mordplänen wird aufgedeckt. Andreas Schirpke wird seinen neuen Kriminalroman „Ewige Glut“ persönlich vorstellen. Der gelernte Bankkaufmann und Rechtsanwalt beschäftigt sich neben diesem Roman auch sonst mit Leichen, allerdings als Fachanwalt für Erbrecht.