Andreas Schleeh – Der Erzengel Michael und Europas spirituelle Landkarte

Europa ist reich an Orten, die seit jeher als Brücken zwischen Himmel und Erde gelten. Viele dieser Stätten, wie z.B. der Mont Saint-Michel oder der Monte Gargano, haben eine mit dem Erzengel Michael zusammenhängende faszinierende Geschichte: von keltischen und germanischen Heiligtümern bis hin zu christlichen Pilgerzielen, oftmals mit persönlichen Wandlungs-Erlebnissen verbunden, die einst dort stattfanden. Dieser Vortrag erkundet die Entwicklung dieser Orte und ihre Bedeutung für die spirituelle Landkarte Europas. Was können uns diese Stätten über die Vergangenheit lehren, und welche Impulse bieten sie für die Zukunft? Eine Einladung, die Tiefe und Vielfalt europäischer Spiritualität neu zu entdecken.