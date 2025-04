Andreas Schleeh – Die kabbalistische Lehrtafel und die chymische Hochzeit

Nach einer ersten Ankommens-Runde in der Teinacher Kirche tasten wir uns anhand verschiedener Wahrnehmungsmethoden stufenweise tiefer in die geistigen Inhalte der Lehrtafel vor. Lebendige Kräfteflüsse werden hierbei ebenso offensichtlich erlebbar, wie auch das Zusammenwirken und »Zueinander-in-Beziehung-stehen« von geistigen Wesenheiten, Tierkreiskräften und Naturreichen. Zugleich üben wir uns darin, wie die Inhalte der Lehrtafel Schritt für Schritt zu uns selbst führen: zu ICH-begabten Wesen in steter Entwicklung und Wandlung begriffen – und doch irgendwie auch ewiglich – auf dem Weg zu höherer Selbsterkenntnis. Die Bilder der chymischen Hochzeit unterstützen hierbei das tiefere Verstehen.

Freitag, 9. Mai, 19.30–21.30 Uhr

Samstag, 10. Mai, 9–19 Uhr