Andreas Schleeh – Die Sprache des Kosmos 2026

Die seit 2025 wirksame, außergewöhnliche Dreiecks-Konstellation von Uranus, Neptun und Pluto begleitet uns über mehrere Jahre. Sie entfaltet eine tiefgreifende Wirkung auf das Weltgeschehen ebenso wie auf unser persönliches Leben. Die geistige Signatur dieser Konstellation birgt zudem einen bedeutsamen Zusammenhang mit dem Zeitgeist Michael.

Diese einzigartige Formation eröffnet neue Perspektiven auf die gegenwärtigen Zeitentwicklungen. Sie kann uns den Zugang zu unserem höheren, kosmischen Selbst stärken. Zugleich zeigt sie, wie ihre Planetenkräfte fördernd auf unsere höheren Wesensglieder wirken und uns darin unterstützen, bewusste Entwicklungspartner für die kommende Zeit zu werden.