Andreas Stichmann - Preisverleihung Comburgstipendium und Lesung «Eine Liebe in Pjöngjang»

Preisverleihung durch Oberbürgermeister Daniel Bullinger mit anschließender Lesung mit Moderation von Andreas Stichmann selbst.

Andreas Stichmann 1983 in Bonn geboren, studierte am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig. Für den Erzählungsband «Jackie in Silber» (2008) sowie die Romane «Das große Leuchten» (2012) und «Die Entführung des Optimisten Sydney Seapunk» (2017) erhielt er zahlreiche Auszeichnungen, unter anderem den Hamburger Förderpreis für Literatur, den Clemens-Brentano-Preis, den Kranichsteiner Literaturförderpreis und den Förderpreis zum Bremer Literaturpreis. Andreas Stichmann lebt in Berlin, von wo aus er Südostasien und zuletzt Nordkorea bereiste.

«Eine Liebe in Pjöngjang» ist sein dritter Roman. Das Buch war nominiert für den Deutschen Buchpreis 2022. Von seiner Reise nach Nordkorea 2017 brachte Andreas Stichmann die Idee zu einem Roman mit. «Eine Liebe in Pjöngjang» ist die unwahrscheinliche Geschichte einer Liebe zwischen zwei ungleichen Frauen, zwei Lebensaltern, zwei Kulturen. Ein Buch, das sich das Fremde anverwandelt wie jemand, der sich verliebt. Die Hauptfigur Claudia Aebischer ist Präsidentin des Verbands europäischer Bibliotheken. An der Spitze einer Delegation reist sie nach Pjöngjang zur feierlichen Eröffnung der Deutschen Bibliothek. Es kommt zu einer Begegnung, die alles neu und anders macht: Aebischer ist fasziniert von der nordkoreanischen Dolmetscherin und Betreuerin der Gruppe, der jungen Sunmi, die ihre Doktorarbeit über die deutsche Romantik geschrieben hat.