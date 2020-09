Andreas Kümmert - Harlekin Dreams Tour pt. 2

Bei »The Voice of Germany« riss der Unterfranke Publikum und Jury gleichermaßen von den Sitzen und gewann mit großem Abstand die dritte Staffel. Seine extrem markante Stimme, seine Bühnenpräsenz und Authentizität brachten Kümmert viele Preise, Auszeichnungen und Nominierungen ein.

In die TauberPhilharmonie bringt er eigene Songs und Coverversionen mit – intim, nahbar und mitreißend. »Harlekin Dreams« heißt sein neues Album, mit dem er wieder einmal seinen ganz eigenen Weg geht.

___

Aufgrund der derzeit gültigen Corona-Verordnungen des Landes Baden-Württemberg wurde die Veranstaltung in den Konzertsaal verlegt, um die gesetzlich vorgegebenen Personenabstände einhalten zu können. Momentan können Karten nur in reduzierten Blöcken gebucht werden. Abhängig von der weiteren Entwicklung ist eine Aufstockung des Sitzplatzkontingents möglich. Beachten Sie, dass in diesem Fall die Leerräume zwischen den Plätzen bestuhlt und verkauft werden.