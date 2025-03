Andrei Gavrilov, Klavier

Programm des Klavierabends:

FRÉDÉRIC CHOPIN 1810 – 1849

4 Nocturnes

- Nr. 1 b-Moll op. 9/1

- Nr. 8 Des-Dur op. 27/2

- Nr. 20 cis-Moll op. posth.

- Nr. 4 F-Dur op. 15/2

FRANZ LISZT 1811 – 1886

- Sonate h-Moll

MODEST MUSSORGSKI 1839 – 1881

- Bilder einer Ausstellung

Andrei Gavrilov wurde 1955 in Moskau in eine Künstlerfamilie geboren. Sein Vater Vladimir Gavrilov war ein bekannter Maler, während seine Mutter eine prominente Pianistin der Schule von Heinrich Neuhaus war. Nachdem er von seiner Mutter Klavierunterricht erhalten hatte, absolvierte Gavrilov 1973 die Zentrale Musikschule am Staatlichen Moskauer Konservatorium bei Professor Tatjana Kestner. Später im selben Jahr trat er in das Moskauer Konservatorium ein, wo er in der Klasse von Professor Lev Naumov studierte. 1974, im Alter von 18 Jahren, gewann Andrei Gavrilov den ersten Preis beim Internationalen Tschaikowsky-Wettbewerb in Moskau und gab im selben Jahr sein triumphales internationales Debüt bei den Salzburger Festspielen, als er für den erkrankten Sviatoslav Richter einsprang. Seitdem hat er eine beindruckende internationale Karriere hinter sich, die Auftritte mit den größten Orchestern der Welt beinhaltete.