Freuen Sie sich auf einen Abend mit Mussorgski, Bach und Prokofjew mit einem Weltstar seiner Zunft.

Andrei Gavrilov wurde 1955 in Moskau in eine Künstlerfamilie geboren. Sein Vater Vladimir Gavrilov war ein bekannter Maler, während seine Mutter eine prominente Pianistin der Schule von Heinrich Neuhaus war. Nachdem er von seiner Mutter Klavierunterricht erhalten hatte, absolvierte Gavrilov 1973 die Zentrale Musikschule am Staatlichen Moskauer Konservatorium. Im selben Jahr trat er in das Moskauer Konservatorium ein. Bis 1980 trat er in allen großen Konzertsälen der Welt auf. 1984 kehrte Andrei Gavrilov nach einigen Jahren politisch erzwungener Abwesenheit triumphal auf die britische Konzertbühne zurück und gab Konzerte im Barbican Centre und in der Royal Festival Hall. Von 1994 bis 2001 pausierte Andrei Gavrilov und gab fast keine Konzerte, um sich dem Studium der Philosophie und Religion zu widmen. Im Jahr 2001 feierte er sein triumphales Comeback, beginnend mit einer Tournee in Russland, wo er an einem Abend vier Klavierkonzerte im Moskauer Konservatorium spielte. Seitdem tritt er regelmäßig auf der ganzen Welt auf. Im April 2023 präsentierte er das Wohltemperierte Clavier Band I von Bach im Rahmen einer Japan-Tournee.