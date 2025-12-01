Andrej Hermlin & his Swing Dance Orchestra: Winter Wonderland

Swing ist keine Stilrichtung, sondern eine Lebenshaltung – zumindest, wenn es nach Andrej Hermlin geht. Sein Swing Dance Orchestra ist eine der charmantesten und erfolgreichsten Big Bands Deutschlands. Die Musiker haben sich vom Scheitel bis zur Sohle jener musikalischen Ära verschrieben, die Namen wie Glenn Miller, Benny Goodman oder Duke Ellington hervorgebracht hat – stilecht und auch optisch bis ins kleinste Detail.

Mit ihrem Programm „Winter Wonderland“ entführt das Ensemble ihr Publikum auf eine musikalische Reise durch die kalte Jahreszeit – mit wärmenden Klassikern der 1930er- und 1940er-Jahre wie „Winter Wonderland“, „Jingle Bells“, „Let it Snow“, „I’ve Got My Love to Keep Me Warm“ oder „Let’s Start the New Year Right“.

Die Songs erklingen in authentischen Swing-Arrangements von David Hermlin. Dabei ist die Darbietung des Programms in jeder Hinsicht authentisch: mit maßgeschneiderter Garderobe, alten Mikrofonen und Originalinstrumenten. Da macht es einfach Spaß hinzusehen, von den akustischen Genüssen, die dieses hervorragende Orchester bietet, ganz zu schweigen. Ein Abend, der den Zauber des Winters in die Herzen trägt.