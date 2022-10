Andrej Hermlin & THE SWINGIN`HERMLINS - Swing is in the Air

Andrej Hermlin and The Swingin' Hermlins kommen nach einer längeren Pause endlich wieder zurück auf die große Bühne. 2022 erfreut sich Deutschland an diesem großartigen Orchester, wenn die Hermlins mit authentischem Swing die 30er-Jahre wieder auferstehen lassen. Sichern Sie sich Ihre Tickets und werden Sie Teil dieses unvergesslichen Abends!

Andrej Hermlin selbst zählt seit mehr als dreißig Jahren zu den gefragtesten Swing-Künstlern des Landes. Dabei setzt er vor allem auf die Authentizität des Genres. Ob es nun die originalgetreuen Kostüme sind oder der Verzicht auf elektronische Verstärkung, hier wird man Teil einer musikalischen Zeitreise.

Ihre Musik verstehen Andrej Hermlin and The Swingin Hermlins als ein Kontrastprogramm zu dem, was in dieser Zeit geschieht. Von Beginn an transportiert er echten amerikanischen Swing auf die Bühnen dieser Welt. Konzertsäle in London, Hong Kong, Mailand, Wien, Moskau, Tel Aviv und New York waren in den letzten Jahren nur einige der Orte, die in den Genuss dieses Ausnahmeorchesters kommen durften. Mit an Bord sind mittlerweile auch Sohn David und Tochter Rachel, die mit ihrem Gesang das Ensemble perfekt abrunden.

Tauchen Sie nun selbst ein, wenn Andrej Hermlin and The Swingin Hermlins wieder für eine Nacht die Welt in die 30er-Jahre zurückversetzen. Jetzt Tickets sichern!