Sie sind jung und lost, haben den Kopf in den Wolken und Wut im Bauch. Denn jedem von ihnen wurde etwas Wertvolles genommen. Nach einem tragischen Autounfall in Sarajevo versucht die bosnische Künstlerin Nejla den Tod ihrer großen Liebe Artur zu verarbeiten. Der Rapper Kazim möchte ihr beistehen, ringt aber selbst damit, die Erwartungen seiner jesidischen Familie zu erfüllen. Dilek, die aus ihrem Elternhaus geflohen ist, muss als weniger privilegierte Person doppelt so hart für ihre Ziele kämpfen. Als das Schicksal abermals zuschlägt, wird die Freundschaft der vier auf eine harte Probe gestellt. Der Himmel ist so laut erzählt eine Geschichte von Zusammenhalt in schwierigen Zeiten, von gesellschaftlichen Konflikten, Identitätssuche und dem Wunsch nach einem Neuanfang.

Andrej Murašov wuchs in Bielefeld mit einem slowenisch-russischen und deutschen Familienhintergrund auf. Neben seiner Arbeit als freier Schriftsteller, promovierter HipHop-Scholar und Dozent ist er unter dem Namen »Partizan« seit Jahren als Rapper und Beatproduzent aktiv.

Dauer: 60-70 Min.