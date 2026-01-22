Andrej Ziltsov – Menschlichkeit und Gemeinschaftlichkeit im Krieg

Der Krieg in der Ukraine scheint kein Ende zu haben. Er hat das Leben der Menschen tiefgreifend verändert und verändert es immer weiter. Doch wie sieht dieser Wandel im Alltag aus? Andrej Ziltsov, Priester in der Christengemeinschaft in Odessa, berichtet – zum wiederholten Mal – von seinen persönlichen Erfahrungen und denen seiner Gemeinde. Er spricht darüber, wie sie mit den täglichen Herausforderungen umgehen, welche neuen Prioritäten sie setzen und was ihnen Kraft gibt, weiterzumachen. Dabei bleibt er nah am Menschlichen und zeigt, wie sich das Leben auch in schwierigsten Zeiten gestalten lässt: Dann, wenn die Gemeinschaft zum Überlebenselixier für alle wird. Ein einfühlsamer Bericht aus dem Herzen der Ukraine.