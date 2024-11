Andrew Andrews and The Sophisticated Orchestra - A Sophisticated Evening // New York - Berlin - Stuttgart

A Sophisticated Evening // New York - Berlin - Stuttgart

Ein unterhaltsamer musikalischer Abend mit Swing- und Jazzmusik der 1920er und 1930er Jahre, gespielt von The Sophisticated Orchestra, einem (neunköpfigen Swing- und Salonorchester) und Gästen

Sehr verehrtes Publikum,

Andrew Andrews und "The Sophisticated Orchestra“ laden Sie ein zu einer musikalischen Reise in die Zeit der 1920er und 30er Jahre.

Dieser Abend ist dem Beginn der Swing- und Jazz-Ära in Deutschland gewidmet; einer Zeit als zur Jazzmusik ganz selbstverständlich getanzt und gesungen wurde, und der Swing-Rhythmus unaufhaltsam auch bis in die Stuttgarter Wohnzimmer vordrang

Auch wenn der Jazz aus Amerika den langen Weg über den Atlantik nehmen musste, und wir heute immer noch zuerst zu den damaligen Metropolen wie New York oder Berlin aufschauen, wenn es um die glamourösen 1920er und 30er Jahre geht, so war Stuttgart in jener Zeit ebenso ein wichtiges liberales Zentrum der Unterhaltung, der Innovation und der Lebenslust.

Lassen Sie sich entführen in die unbeschwerte Welt der Cafés, der Varietés und der Jazzclubs, und genießen Sie das Lebensgefühl des Swing, des Charleston, und der langen Nächte.

Für dieses Programm hat Andrew Andrews neben der Stuttgarter Sängerin und Violinistin Linda Kyei, vier weitere hochkarätige Gäste aus der Republik gewinnen können:

Die Sängerin Karolina Trybala aus Leipzig. Sie pendelt souverän zwischen den Welten und bewegt sich virtuos zwischen Avantgarde und Entertainment.

Björn Christian Kuhn aus Berlin ist u.a. festes Mitglied der Hauptstadt Tenöre und ebenso Mitglied des Renitenz Ensembles (Renitenztheater Stuttgart)!

Richard Herfeld pendelt zwischen Europa und Amerika. Aber er kommt immer wieder gerne auf Besuch zu uns in die Schwabenmetropole. Herfeld ist nicht nur ein begnadeter Sänger, sondern auch ein mindestens so begnadeter Geschichtenerzähler.

Barbarella Bling wird Ihnen „Burlesque“, oder wie manch einer auch sagt, den „Schönheitstanz“ näher bringen, und an die glamourösen Zeiten erinnern, in denen sogar Josephine Baker in Stuttgart gastierte.

Verehrtes Publikum, werfen Sie sich in Schale. Stellen Sie sich von Kopf bis Fuß auf tolle Musik und Unterhaltung ein. Geniesen Sie einen Abend mit Jazz und Swing, der die Herzen der stolzesten Frauen (und Männer) höher schlagen lässt.