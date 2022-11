Andrew Gordon & Johannes Single

Andrew Gordon und Johannes Single präsentieren Scottish Folk vom feinsten. Johannes Single muß man der lokalen Folk-Gemeinde nicht mehr vorstellen. Für die, die Andrew Gordon noch nicht kennen, nur so viel: Seinen ersten Auftritt hatte er in Schottland im Alter von 17 Jahren. Inzwischen feierte er sein 25-jähriges Bühnenjubiläum. Genauso lange ist er auch auf Tour. Er bereiste Amerika, Australien und ganz Europa. Es wird ein Leckerbissen für Folk-Fans. Kommen, zuhören und genießen. Bei einem gepflegten Bier oder Whisky in Pub-Atmosphäre. Einlass ab 19:30. Der Eintritt ist frei. Wer begeistert ist, darf gerne was in den bereitstehenden Hut werfen.