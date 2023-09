Versierter Singer-Songwriter und faszinierender Tap-Style-Gitarrist

Andrew Smith ist versierter Singer-Songwriter, faszinierender Tap-Style-Gitarrist und preisgekrönter Musikproduzent. Er ist einer der wenigen Kanadier, der mit seinen Songs „Rite of Passage“ und „Holes in the Night Sky“ die prestigeträchtige Kerrville Newfolk Songwriting Competition in den USA gewonnen hat. Andrews Tap-Style-Gitarrenspiel wird für viele Gemeinschaftsprojekte angefragt. Seine Instrumental-CD „Escape Velocity“ brachte ihm den Okanagan Instrumental Artist Award ein und wurde für viele internationale Preise nominiert. Andrew ist seit 1998 Musikproduzent und Gewinner der Auszeichnung „Okanagan Producer of the Year“. Von 2010 bis 2015 spielte Andrew mit seinem Sohn Zachari in einem Indie-Folk-Duo. Das Duo aus Vater und Sohn tourte durch Kanada und Europa und war damals auch in der LUKE zu Gast.