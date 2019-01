Andy Fairweather

Bekannt wurde er in den 1960er Jahren als Frontmann der Gruppe Amen Corner, die einige erfolgreiche Singles in Großbritannien hatte. Nach zwei Top-Twenty- und 2 Top-Ten-Hits erreichte ihre fünfte Single „(If Paradise Is) Half As Nice“ am 12. Februar 1969 für zwei Wochen Platz 1 in den britischen Charts.

Die Band löste sich 1970 auf und Fairweather Low gründete die Gruppe Fair Weather, welche aber nur kurze Zeit bestand.

1974 startete Fairweather Low seine Solo-Karriere. Bis 1980 veröffentlichte er vier Alben. Danach betätigte er sich vor allem als Gastmusiker und spielte unter anderen für Dave Edmunds, Gerry Rafferty, Richard Thompson, Roy Wood und The Who. Heute ist er vor allem als regelmäßiges Mitglied der Live-Bands von Eric Clapton und Roger Waters bekannt. Er wirkte zum Beispiel am MTV-Unplugged-Konzert von Clapton mit und spielte bei Roger Waters‘ The Wall – Live in Berlin, mit dem er auch 2006 wieder mit der The Dark Side of the Moon-Tour unterwegs war.

Am Bass ist im Übrigen kein geringerer als Dave Bronze – ebenfalls aus der Eric Clapton Dynastie