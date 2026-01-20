Andy Häussler: Irrtümer und andere Wunder

In Andy Häusslers neuem Soloprogramm dreht sich alles um ­Irrtümer und Denkfehler, Täuschungen und Wunder – um die feinen Grenzen zwischen Wahrheit und Lüge.

Während ein Magier für Illusionen sorgt, begegnen uns diese Phänomene auch im ganz normalen Alltag. In seinem vierten mentalmagischen Programm „Irrtümer und andere Wunder“ zeigt Andy Häussler viele Facetten der Täuschung. Er verblüfft mit Wissen, das er eigentlich nicht haben kann, hinterfragt auf humorvolle Weise vermeintliche Wahrheiten, kennt die Zahl Pi auf zigtausend Stellen auswendig, liest die Gedanken Fremder und verwandelt sogar das Publikum selbst in Gedankenleser und Gedächtniskünstler. „Irrtümer und andere Wunder“ unterhält nicht nur, sondern regt auch zum Nachdenken an.

Andy Häussler demonstriert eindrucksvoll, wie trügerisch unsere Wahrnehmung oft ist, und lässt erahnen, dass es zwischen Himmel und Erde mehr gibt, als wir glauben. Als zweifacher Deutscher Meister der Mentalmagie, Preisträger bei den Weltmeisterschaften und Gewinner des Kleinkunstpreises Baden-­Württemberg, zeigt Andy Häussler einmal mehr sein außergewöhnliches Können auf der Bühne.