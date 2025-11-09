Andy Häussler - Kraft der Träume

Die mentalmagische Reise ins Unbewusste.

Herzlich willkommen beim zweifachen Deutschen Meister der Mentalmagie. Andy Häussler fühlt Farben mit den Händen, findet Sternzeichen seiner Zuschauer durch Beobachtung heraus und liest in den Gedanken fremder Menschen. Er weiß den Wochentag zu jedem Datum, löst blitzschnell Sudoku-Rätsel im Kopf und zieht blind über das Schachbrett. Er präsentiert Phänomene der Suggestion, hält die Zeit an und kann auch seinen Herzschlag zum Stillstand bringen.

Zwischen seinen unglaublichen Experimenten plaudert Andy Häussler über spannende Phänomene. Er erzählt von Zufällen, die keine sind, geht der Zahlenmystik auf den Grund und philosophiert über das Geheimnis der Zeit.